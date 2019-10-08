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Anadolu Efes Beşiktaş Sompo Sigorta'yı farklı mağlup etti

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 80-68 mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 80-68 yendi. Siyah-beyazlı ekip, ligde ilk yenilgisini yaşarken, Lacivert-beyazlı takım ise 2'nci galibiyetini kazandı.

Bu arada karşılaşmayı Beşiktaş Futbol Takımı'nın oyuncuları Atiba Hutchinson ile Necip Uysal da takip etti.

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Gotcher 6, McKissic 22, Theodore 7, Burak Can Yıldızlı 4, Samet Geyik, İsmet Akpınar 9, Adoo 8, Durusic 8, Ömer Utku Al 2, Birkan Batuk 2

ANADOLU EFES: Micic 15, Buğrahan Tuncer 12, Simon 10, Singleton 11, Dunston 7, Peters 15, Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 4, Tolga Geçim 4

1. PERİYOT: 24-17

DEVRE: 43-41

3. PERİYOT: 54-60

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