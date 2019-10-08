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Selim Soydan tartışılan fotoğrafıyla ilgili günah çıkardı

TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a 1-0 yenildiği maçta tartışılan fotoğrafıyla ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alan, ayrıca yöneticilik de yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, sarı-lacivertli takımın Antalyaspor'a 1-0 kaybettiği maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki göstermesiyle ilgili konuştu.

''Tamam hatalı olabilirim anlık bir refleks''
Hakkında yapılan eleştirilere NTV aracılığı ile yanıt veren Soydan, şu ifadeleri kullandı; ''Ben de bir insanım tabi. Bundan sonra bu göreve de aldığım geldiğim gün de üstümdeki ceketi çıkardım ama kalbimde Fenerbahçe sevgisi var. O ayrı bu ayrı. Tamam hatalı olabilirim anlık bir refleks.''

Neler yaşanmıştı?
Fenerbahçe, 31. dakikada sağdan Isla'nın ortaladığı topa Diego'nun ceza sahasında elle temasına penaltı bekledi. Fenerbahçe'nin locasında ve protokolde yer alan yöneticiler, pozisyonu izlerken hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya büyük tepki göstermişti.

Hakeme tepki göstermişti
Hakeme tepki gösterenler arasında Selim Soydan da vardı. Soydan, eliyle etrafındakilere, bir şeyler anlattı. 31. dakikada hakemin devam kararı verdiği penaltı pozisyonu, protokoldeki ekrandan da izlendi. Tepkiler bir anda yükseldi. TFF yöneticisi Selim Soydan, eliyle pozisyonu göstererek, kararın yanlışlığına vurgu yaptı.

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