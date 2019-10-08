Ersun Yanal'ın üstünü çizdiği Mehmet Ekici Bundesliga'ya dönüyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal tarafından adı TFF listesine yazdırılmayan Mehmet Ekici, Almanya Bundesliga'ya geri dönecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal tarafından kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oluyor.

Bundesliga'ya dönüyor

Mehmet Ekici'nin Almanya'dan bir takımla anlaşmaya vardığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun ara transfer döneminde anlaştığı Alman takımına imza atacağı, sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi. Ekici ile anlaşan Alman kulübünün, ocak ayında cüzi bir miktar teklif edeceği de gelen bilgiler arasında.

Sözleşmesi uzatılacak mı?

Milli maç arasını fırsat bilen menajerler, sözleşmeleri biten oyuncular için kulüp yöneticilerini sıkıştırmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Nabil Dirar'ın menajeri. Damien Comolli'ye mesaj gönderen Faslı oyuncunun temsilcisi, sözleşme uzatılıp uzatılmayacağını sordu. Comolli ise henüz bir yanıt vermedi.