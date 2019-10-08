Fatih Terim'in eski göz ağrısı Onyekuru Ocak ayında dönüyor

Nijerya basını, Monaco'da yedek kulübesine mahkum olan Henry Onyekuru'nun ara transfer döneminde Galatasaray'a dönebileceğini yazdı.

Sezon başında Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten ve 15 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olan Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru ile ilgili flaş iddia ortaya atıldı.

4 maçta 160 dakika süre oynayabildi

Bu sezona istediği gibi başlayamayan Nijeryalı oyuncu, 4 maçta yalnızca 160 dakika süre alabilmişti. Yıldız ismin geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'a geri döneceğine yönelik iddialar her geçen gün artıyor.





Ocak'ta Galatasaray'a dönebilir

22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun ülkesi Nijerya'da yayım yapan SCORE Nigeria adlı internet sitesi de bugün okuyucularıyla paylaştığı haberinde hafta sonu Montpellier maçının da kadrosuna alınmayan Onyekuru'nun Ocak ayında kiralık olarak Cim Bom'a gelme ihtimalinin bulunduğunu yazdı.





16 gol, 6 asistlik katkı yapmıştı

Yetenekli futbolcu, önceki sezon sarı-kırmızılıların lig ve kupa şampiyonluğuna 16 gol, 6 asistle katkıda bulunmuştu. Sezon başında bu bölgeye transfer edilen Ryan Babel, şu ana kadar vasat performansıyla Onyekuru'yu mumla aratıyor.