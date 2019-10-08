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Adana'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, biri 18 yaşından küçük, 6 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, biri 18 yaşından küçük, 6 kişinin örgüt adına korsan gösterilere katılıp, polise molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı ile saldırıda bulunduğu, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettiği, örgüt için para topladığını tespit etti.

6 kişi gözaltına alındı
Ekipler, haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7,62 milimetre çapında 20 Kalaşnikof mermisi, örgütsel kitap ve dijital malzeme ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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