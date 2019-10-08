ABD'den Türkiye'ye karşı hava sahası hamlesi Mete Yarar açıkladı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, ABD'nin Türkiye'yi Hava Görev Emri'nden çıkarmasını yorumlayarak, Türkiye'nin başarısız olması için şartları zorladığını söyledi.

Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı, Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması da durduruldu.

"ABD, TÜRKİYE'Yİ ZORLUYOR"

ABD'nin bu kararını yorumlayan Mete Yarar sosyal medya hesabından yapığı açıklamada ''ABD Türkiye'yi Fırat Kalkan'ı harekatının Dabık - El Bab bölümündeki şartlarına zorluyor. O zaman daha zor şartlarda iken bunu başardık şimdi de başaracağız. Hava sahası kararını öyle okuyun.'' ifadelerini kullandı.

ABD Türkiye’yi Fırat Kalkan’ı harekatının Dabık - El Bab bölümündeki şartlarına zorluyor. O zaman daha zor şartlarlarda ilken bunu başardık şimdi de başaracağız . Hava sahası kararını öyle okuyun . — meteyarar (@meteyarar) October 7, 2019

UÇMASI NEREDEYSE İMKANSIZ HALE GELİYOR

Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, "Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı, Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu." ifadelerini kullandı. Gleason, bunun hava sahasını Türkiye'ye kapatmak anlamına gelip gelmediğine ilişkin soruya, "Teknik olarak bu anlama gelmese de bir hava unsuru Hava Görev Emri'nden çıkarıldığında söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçması neredeyse imkansız hale geliyor." yanıtını verdi.

Diğer taraftan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin muhtemel operasyonu öncesinde Amerikan kuvvetlerinin bölgeden çekileceğine ilişkin kararını değerlendiren bir savunma yetkilisi ise ABD askerlerinin, askeri olarak Türkiye'nin önünde durmayacağını ifade etti. Yetkili, Türkiye'nin adımının başka sonuçları beraberinde getirebileceğini iddia etti.

HOFFMAN: DESTEK VERMEYECEĞİZ

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Pentagon'un Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik muhtemel operasyonuna destek vermeyeceğini ve parçası olmayacağını ifade ettiğini açıklamıştı.