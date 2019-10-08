Türkiye'nin Suriye operasyonu her an başlayabilir! Erdoğan tarihe geçecek

TÜRKİYE her an Suriye'ye girebilir. Sınırda büyük bir hareketlilik yaşanırken Türkiye ve ABD arasında karşılıklı açıklamalar gerginlik yarattı. Bugün Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi operasyonun bambaşka bir boyutunu köşesine taşıdı.

ABD, Türkiye’nin aylardır hazırlığını yürüttüğü Fırat’ın doğusuna askeri harekatın her an başlayabileceğini duyurdu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, “Türkiye, yakın zamanda Suriye’nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak” denildi.

Trump’ın dünkü tehditlerinden sonra ortalık gerilirken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde bu operasyonun önemine değindi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’deki Sevr planlarına engel olan bir lider olarak tarihe geçeceğini yazdı. İşte Selvi’’nin o yazısı…

Türkiye ABD’nin kontrolündeki bölgede operasyon yapmakta tereddüt etmez

ABD’nin kontrol ettiği bölgeye harekât yapacağız. O nedenle bu harekâtın anlamı çok daha farklı. Demirel’in dediği gibi, Türkiye büyük bir devletin adı demektir. Kendi güvenliği için gerekirse ABD’nin kontrolündeki bölgede de operasyon yapmakta zerre kadar tereddüt etmez.Üzerimizdeki “Amerika bu işe izin vermez. Amerika istemediği sürece bir şey yapamayız” korkusunu yıktığı için Erdoğan büyük lider...Herkes kafasının bir köşesine şunu yazsın: Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti.

Hesap bir garnizon devletin temellerini atmaktı

Irak sınırından başlayıp Akdeniz’e uzanan terör koridoru, başladığı yerden kırılacak. Bir anlamda kaynağında kurutulacak. Körfez Savaşı sonrasında Irak’ın kuzeyinde Kürt yönetimi oluşturan ABD, bu kez de Suriye’de sınırımız boyunca bir PKK koridoru oluşturmayı hedeflemişti. Hesap burada Türkiye’ye tehdit oluşturacak bir “garnizon devlet”in temellerini atmaktı. 30 bin TIR silah onun için getirildi.

Hesap etmedikleri Erdoğan’ın kararlılığı oldu

Ancak hesap etmedikleri Erdoğan’ın kararlılığı oldu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla Fırat’ın batısında kırılan terör koridoru, Fırat’ın doğusuna yapılacak harekâtla işlevsiz hale getirilecek.

Erdoğan tarihe geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihe Suriye’deki Sevr planlarına engel olan bir lider olarak geçecek.Amerika’ya sırtını dayayan PKK-YPG’de ise büyük bir panik yaşanıyor. “Sırtımızdan hançerlendik” diyorlar. Bunda şaşılacak bir şey yok.

Tarih tekerrür ediyor

Bağımsızlık referandumu sırasında Türkiye’nin telkinlerine kulak asmayan Mesut Barzani sonra ortada bırakılmadı mı? 1975’te Amerika’nın kışkırtmasıyla ayaklanan Molla Mustafa Barzani, Cezayir Anlaşması’yla ortada bırakılınca ABD’ye “Sırtımdan hançerlendim” diye mektup yazmadı mı? Tarih tekerrür ediyor.

Yazının tamamı için tıklayın...

Bugün hangi yazar ne yazdı?