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Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'li senatörün skandal NATO çağrısına yanıt!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapan Senatör Lindsey Graham'a yanıt verdi. Kalın ''Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemektedir.' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonu Amerikan CNN televizyonuna değerlendirdi.

Türkiye'nin Suriye'yi işgal ya da demografik yapısını değiştirmek gibi bir niyeti olmadığının altını bir kez daha çizen Kalın, şu şekilde konuştu:

"Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemektedir. Türkiye'nin işgal ya da demografiyi değiştirmek gibi bir niyeti yoktur."

"Biz kürtlere saldırmıyoruz, terör örgütleriyle mücadele ediyoruz"

Güvenli bölgenin sınır güvenliği ve mültecilerin gönüllü olarak evlerine dönüşlerinin sağlanmasını amaçladığını dile getiren İbrahim Kalın, terör örgütü DEAŞ militanlarının başka ülkelere gideceği yönündeki endişeleri de yorumladı. "Bunların Türkiye, Avrupa ya da başka ülkelere gitmelerine izin vermeyiz" diyen Kalın, bu durumun sadece Türkiye'nin değil uluslararası toplumun da sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.

"Bu NATO'nun bir operasyonu değil'' 

Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapan Senatör Lindsey Graham'a da tepki gösteren Kalın, "Graham'ın açıklamaları hayal kırıklığına neden oldu. İlk olarak biz Kürtlere saldırmıyoruz. Biz DEAŞ, PYD/YPG gibi terörist örgütlerle mücadele ediyoruz" dedi.

Operasyon için "NATO'dan izin alındı mı?" sorusuna cevap veren Kalın, "Bu NATO'nun bir operasyonu değil, Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerine dayanan bir operasyon" ifadelerini kullandı.

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