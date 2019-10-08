Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! İşte 5 günlük ve il il hava durumu
TÜRKİYE'nin batısı kuvvetli sağanak yağışa teslim. Ege, Marmara ile İç Anadolu'nun ve Karadeniz'in batısında sağanak yağışlar etkili olacak.
Sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle sabah işe giden bazı vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleri sayesinde kurtulurken, bazıları ise yağmura hazırlıksız yakalandı.
Trafik yoğunluğu yüzde 75
Yağmurla beraber trafik kazaları da meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yoğunluk haritasına göre, saat 08.15'te trafik yoğunluğu yüzde 75 seviyesine ulaştı.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon ve Adana'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçecek.
Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli, yer yer aşırı olması bekleniyor.