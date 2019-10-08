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Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında konuklar birbirlerine bela okudu

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de konuklar arasında yaşanan Canan Kaftancıoğlu polemiği, sert bir tartışmaya döndü. Konuklar canlı yayında birbirlerine bela okudu.

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de konukları, Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söylemlerini tartışırken 'düşünce özgürlüğü' adı altında birbirlerine bela okudu.

Madem ifade özgürlüğü, Allah belanı versin

CHP'li Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bela okumasının düşünce özgürlüğü kapsamına girip girmediği tartışılırken, konuklardan Resul Tosun, meslektaşı Necdet Saraç'a "Eğer Canan Kaftancıoğlu'nun bela okuduğu paylaşımlara düşünce özgürlüğü diyorsan, ben de sana Allah belanı versin diyorum" dedi.Necdet Saraç da kendini tutmayıp "Ben de sana iade ediyorum" deyince ortam gerildi.

Bu sözler ifade özgürlüğü olamaz

Daha sonra Resul Tosun, Canan Kaftancıoğlu'nun söz konusu paylaşımlarının, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek kadar ağır sözler olduğunun altını çizerek, Necdet Saraç'tan özür diledi.

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