Vapurda iğrenç olay! Herkesin gözü önünde kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

İSTAMBUL'da Karaköy-Kadıköy seferini yapan vapurdaki sapık, kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı. O anları ise bir kadın videoya çekip "Tanıyan çıkarsa diye buraya bırakıyorum" diyerek sosyal medyada paylaştı.

Kadın, vapurda uğradığı tacizi şu ifadelerle sosyal medyada paylaştı: Bu şahıs Karaköy-Kadıköy vapurunda bize bakarak bu iğrenç hareketi yaptı ve sonrasında montunu gemi tuvaletinde bırakarak gemiden çıkanlara bakmamıza rağmen kaçtı.

Tanıyan çıkarsa diye buraya bırakıyorum. Ceza alması için de elimizden geleni yapacağız.

Tepkiler çığ gibi

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte görüntülerdeki adama tepkiler büyüyor. Olaya ateş püsküren vatandaşlar, sapığın en yakın zamanda yakalanıp, en ağır cezayı almasını istiyor.