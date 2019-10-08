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Bafetimbi Gomis'ten Falcao itirafı!

Bafetimbi Gomis, Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi öncesi Kolombiyalı yıldızla görüştüğünü belirtirken sarı-kırmızılı kulüple ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Yalnızca bir sezon forma giydiği Galatasaray'da taraftarın sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis, Fransa medyasına konuştu.

RMC Sport'ta yayınlanan  Le Vestiaire programına konuk olan Bafetimbi Gomis, Fransız futbolunun önemli isimleri Emmanuel Petit, Franck Leboeuf ve Frederic Piquionne ile birlikte söyleşi gerçekleştirdi.

Galatasaray'daki günlerini unutamadığını dile getiren Bafetimbi Gomis, futbolu bıraktıktan sonra İstanbul'da yaşamak istediğini sözlerine ekledi.

''Taraftar bana daima sevgisini hissettirdi'' 
''Galatasaray'a transfer olduğumda kulüp yöneticileri bana, 'Sen bir verirsen taraftar sana iki verir' dedi. Bu sözü hiç aklımdan çıkarmadım ve gerçekten de öyle oldu. Taraftar bana sevgisini daima hissettirdi. Ben de onları çok seviyorum. Türkler gerçekten iyi insanlar. Futbolu bıraktıktan sonra İstanbul'da yaşamak istiyorum''

''Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray''
''Türkiye'de üç büyük kulüp var. Fakat aralarında Avrupa kupasına sahip tek takım Galatasaray. Dolayısıyla en büyükleri de Galatasaray. Orada yaşadıklarımı her futbolcunun yaşamasını isterim. 30 milyon taraftarı olan bir kulüp. Gerçekten inanılmaz.

''Radamel Falcao ile görüştük''
''Galatasaray'ın yıldız futbolcuları takviye etmesi büyük bir iş. Radamel Falcao ile transfer öncesinde görüştük. Galatasaray sezona iyi başlamadı ama her şey daha iyi olacak. Fatih Terim ile çok iyi bir ilişkimiz var. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi çok başka bir seviye ve Lyon - Saint Etienne derbisinden daha büyük''

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