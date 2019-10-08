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Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya

Demirören Haber Ajansı

Brezilya’nın başkenti Brasilia’da devam eden judo grand slam müsabakalarının ikinci gününde, erkekler 81 kiloda milli sporcu Vedat Albayrak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Brasilia Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde tatamiye çıkan erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, finalde Japon Takanori Nagase’ye altın skorda ihtar cezasıyla yenildi ve gümüş madalya ile ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan taşıyan önemli organizasyonlar arasında bulunan grand slam’de Vedat Albayrak ilk turu bay geçti. İkinci turda Macar Attila Ungvari’yi wazari puanıyla yenen Albayrak, çeyrek final karşılaşmasında Brezilyalı Guilherme Schimidt’i ipponla (3 shido) ile mağlup ederek yarı finale çıktı. Albayrak bu turda Portekizli Andri Egutidze’yi ipponla yendi ve adını finale yazdırdı. Finalde, milli judocu, Japon Takanori Nagase’ye, normal süresi puansız tamamlanan mücadelenin altın skor bölümünde aldığı son ihtar cezasıyla mağlup oldu ve ikincilikte kaldı.



73 kiloda ise Bilal Çiloğlu ilk turu maç yapmadan geçti, ikinci müsabakasında Brezilyalı J. Santos Junior’u ipponla (3 shido) yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli judocu bu turda İsviçreli Nils Stump karşısında altın skorda puan verdi ve repesaja kaldı. İtalyan Giovanni Esposito ile yaptığı karşılaşmayı kaybeden Çiloğlu sıkletinde yedinci oldu.

Brasilia Grand Slam’ın son gününde kadınlar +78 kg’de Kayra Sayit; erkekler 90 kg’de Mikail Özerler ve +100 kg’de Cemal Erdoğan madalya mücadelesi yapacak.

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