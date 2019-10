İsrailli siyasetçilerden tepki çeken operasyon ve YPG açıklaması

Başbakan Binyamin Netanyahu ile kabine üyeleri Türkiye'nin muhtemel operasyonu ve ABD askeri unsurlarının Suriye sınırından çekilmesine ilişkin sessizliğini korurken, muhalefet partilerinden bazı isimler YPG/PKK'ya destek veren açıklamalarda bulundu.

Kürt halkına dua ediyoruz

Eski Eğitim Bakanı ve Yamina (Sağ) İttifakı milletvekili Naftali Bennett, Twitter'da yaptığı paylaşımında, "İsrail halkı olarak şu anda Türkiye'nin saldırısı altındaki Kürt halkına dua ediyoruz. Bundan çıkaracağımız ders çok basit: İsrail her zaman kendi kendini koruyacak. Yahudi devleti kaderini asla büyük dostumuz ABD'nin de aralarında bulunduğu başkalarının eline bırakmayacak." ifadelerini kullandı.

At this time we, Israelis, pray for the Kurd People who are under a brutal Turkish attack.



The lesson for Israel is simple:



Israel will ALWAYS defend itself by itself.



The Jewish State will never put its fate in the hands of others, including our great friend, the USA.