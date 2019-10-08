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Emeklilikte yaşa takılanlara Berat Albayrak’tan kötü haber

Uzun zamandır düzenleme bekleyen Emeklilikte yaşa takılanları üzecek bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” dedi.

Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerce kişi, hükûmetin yeni çalışmasını bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

EYT gündemimizde yok

Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi. Albayrak’ın, sunumunda, “Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği ve sorunun çözümü için bir çıkış yolu arandığı açıklanmıştı. 

EYT nedir?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

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