Van ve Hakkari'den dönüş başladı yolculuk koyunlarla birlikte 1 ay sürecek
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kentlerinden Van ve Hakkari'deki yüksek rakımlı yaylalara gelen göçerler, dönüş için harekete geçti.
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte bölgeden ayrılmaya başlayan göçerler, bir ay sürecek dönüş yolculuğuna çıktı. Aileler araçlarla, çobanlar ise koyun sürüleri ile dönüyor.
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Van'ın Gürpınar, Çatak ve Gevaş ilçeleri ile Hakkari'nin yüksek rakımlı yaylalarına gelerek yaz ayları boyunca burada konaklayan göçerler, bu süre içerisinde yağ, yoğurt ve peynirlerini hazırlıyor.
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Göçerler, sonbahar aylarına girilmesi ile birlikte dönüş yapıyor.
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Yolculuğa aileler araçlarla, çobanlar da koyunlar ile yürüyerek yüzlerce kilometre yol katediyorlar.
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