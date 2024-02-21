Milyonlarca memuru üzecek 3600 detayı! SGK uzmanı anlattı 1.10.2008 tarihine dikkat!

“Türkiye’de çalışma hayatı yeniden düzenlenmeli” sözleri ile çağrıda bulunan uzman isim, “2008 yılında ‘düzenliyoruz’ ve buna ‘reform yapıyoruz’ dediler. Ama bu yapılan ‘deform’du. Halkın yararına olmayan, emekli aylıklarını düşüren, birçok yasal hakkı elinden alan 5510 sayılı yasa başa bela oldu” dedi.