Milyonlarca memuru üzecek 3600 detayı! SGK uzmanı anlattı 1.10.2008 tarihine dikkat!
Sayıları 500 bine yakın birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi için çalışmalar devam ederken yeni bir detay ortaya çıktı. Özellikle tazminat ve emekli aylıklarına etki edeceği belirtilen 3600 Ek Gösterge düzenlemesinin 2008 sonrası işe başlayan devlet memurlarının emekli maaşlarına etki etmeyeceği dile getirildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “1.10.2008 öncesi memur olan kişiye göre emekli aylıkları yüzde 30 daha az fark ediyor” diyerek tek tek anlattı.
Geçtiğimiz haftalarda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede birinci derecedeki tüm memurlara 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili konu masaya yatırılmıştı.
Ancak tazminat ve emekli maaşını önemli ölçüde etkilemesi beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi için SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Özgür Erdursun 2008 yılında çalışma hayatına getirilen düzenleme ile her şeyin değiştiğini dile getirdi.
“Türkiye’de çalışma hayatı yeniden düzenlenmeli” sözleri ile çağrıda bulunan uzman isim, “2008 yılında ‘düzenliyoruz’ ve buna ‘reform yapıyoruz’ dediler. Ama bu yapılan ‘deform’du. Halkın yararına olmayan, emekli aylıklarını düşüren, birçok yasal hakkı elinden alan 5510 sayılı yasa başa bela oldu” dedi.
2008’de değişen kanun sonrasında memur olanların emekli aylıklarında 3600 ek göstergenin herhangi bir artış getirmeyeceğini vurgulayan Özgür Erdursun, “Mesela şu an memurlar 3600 ek gösterge verilsin diye bekliyor. 1.10.2008’den sonra devlet memuru olanlara 3600 ek gösterge verilse de işe yaramaz” ifadelerini kullandı.