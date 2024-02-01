Memur maaş hesabı değişiyor! Heyecanlandıran yeni zam iddiası
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Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli oldu. Memur ve memur emeklisinin gözü şimdi Temmuz'da yapılacak zamma çevrildi. Memurun maaş hesabında büyük öneme sahip toplu sözleşme zammı yılın ikinci yarısı için yüzde 10 olacak.
Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 49.25 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı.
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Memur ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor.
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Toplu sözleşmeden gelen zammın üstüne enflasyon farkı da ekleniyor.
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2024 yılının ikinci yarısı için ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyor.
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