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Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte SİHA'lardaki ayet sırrı

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın, Twitter hesabından paylaştığı mesaj dikkat çekti.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın ABD'nin Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanmasının durdurulması kararı sonrası SİHA'larla (Silahlı insansız hava aracı) ilgili yaptığı paylaşımda bir sır verdi.

Meğerse SİHA'larda Enfal Suresi'nden bir ayet ve Kızılelma yer alıyormuş

"SIHA'nın sırrı..."

Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

SIHA'nın sırrı. Uçuş Bilgisayarının içinde gömülü yazılımda. 130 bin saattir bu sırla ve bayrağımızla görev yapıyor.

Biz de o görev yapsın diye ne zaman ihtiyaç olduysa, olursa, olacaksa, gereken her yerde her zaman. O mübarek Bayrak işte bu Bayrak!

Enfal Suresi'nden ayet ve Kızılelma detayı dikkat çekiyor.

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