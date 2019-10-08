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Erdoğan'dan sigara yasağı talimatı: Gerekirse vergileri üç kat artırın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigara yasağıyla ilgili olarak bakanlara, "Gerekirse vergileri üç kat artırın" talimatı verdiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında tütün kullanımının vergi artışlarına rağmen yükseldiğini belirterek, "Taviz vermeyiz" diye konuştu.

"Gerekirse vergileri üç kat artırın" talimatı

Bir milletvekilinin, "Poşetlere ücret uygulaması yanlış anlaşıldı ve vatandaş tepki gösterdi. Sigara yasaklarında da benzer bir sonuç yaşayabiliriz. Yasakların doğru anlatılması gerek, yoksa poşette olduğu gibi aleyhimize döner" demesi üzerine Erdoğan, sigara ile ilgili hiçbir yasaktan geri dönülmeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gerekirse vergileri üç kat artırın" 

"Pahalı pahalı içersiniz"

Erdoğan, elektronik sigaranın yasak olmasına rağmen farklı yollarla yurt dışından getirtildiğini belirterek, bunun ile ilgili denetimlerin artacağını kaydetti. Bir milletvekilinin puro içen partililer olduğunu söyleyerek AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e bakmasının ardından Erdoğan, "Sadece Adana'da içer. Herkesin olduğu yerlerde içmez" diyerek espri yaptı.

Puro kullanan milletvekilleri olduğunu bildiğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Vergileri artırıyoruz, içmeye devam ediyorsunuz. Şimdi yine vergileri üç katına çıkaracağız. Pahalı pahalı içersiniz"
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