Bakan Selçuk açıkladı: Şehit harp ve vazife malulleri ve çocuklarına eğitim yardımı bugün ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımının bugün ödeneceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şehit, harp ve vazife malülleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı bugün ödeniyor. Bu yardımdan toplam 19 bin 462 kişi yararlanacak. Toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak." dedi.

Bakan Selçuk, "İlköğretim (1-8. Sınıflar) için 2 milyon 76 bin 89 lira, lise için 3 milyon 115 bin 33 lira, yüksekokul için de 4 milyon 153 bin 77 lira yardım yapılacak." ifadelerini kullandı.

T.C. kimlik no ile bankaya müracat edilecek

"Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın ödeme yapılacak" diyen Bakan Selçuk, öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin yardımlarının ise eğitim-öğretim yılı içerisinde müracaat etmeleri halinde ödeneceğini belirtti.

Yardım, aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için aynı şubeye, almayanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine gönderilecek. Hak sahipleri T.C. kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri halinde ödemeleri gerçekleştirilecek.

İnternetten detaylı bilgiye ulaşılabilecek

Ayrıca, hak sahipleri https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi adresinden T.C. kimlik numaraları ile eğitim ve öğretim yardımı tutarı ve ödeme yapılacak banka bilgisine ulaşılabilecek.

Bakan Selçuk, eğitim ve öğretim yardımı ödemesinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.