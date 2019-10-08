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Fenerbahçe'de Volkan Demirel Liverpool yolcusu

Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın yardımcısı olan Volkan Demirel’i uzun vadeli bir teknik direktör olarak hazırlamaya çalışıyor.

Fenerbahçe'deki 17 yıllık aktif kalecilik hayatına son noktayı koyduktan sonra Ersun Yanal'ın teknik ekibine katılan Volkan Demirel'le ilgili yeni gelişmeler var.

Liverpool yolcusu
Fenerbahçe yönetimi, sezon başında Ersun Yanal’ın yardımcısı olan Volkan Demirel’i uzun vadeli bir teknik direktör olarak hazırlamaya çalışıyor. Volkan Demirel ve Dirk Kuyt, Liverpool’un antrenmanlarına katılıp takip edecekler. Volkan bu konularda çalışmalara devam edecek.

Emre de hoca olacak
Sarı-Lacivertli yönetim, sezon başında Emre Belözoğlu'nu transfer ederek hem takıma abilik yapsın hem de teknik direktör Ersun Yanal'a  yardımcı olsun diye yeniden yuvaya kazandırmıştı. Fenerbahçe yönetiminin diğer planları arasında Emre Belözoğlu'nu da teknik direktör olarak hazırlamak.

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