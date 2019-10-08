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Doğan Şentürk açıkladı Erdoğan neden FOX muhabirlerine kızıyor

İnternet Haber

FOX muhabirlerinin basın toplantılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neden sürekli kızdırdıkları merak ediliyordu. FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Gazeteci Mehmet Özışık’a konuştu ve merak edilen sorulara yanıt verdi.

FOX Tv muhabirlerinin basın toplantılarında sordukları sorular Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı zaman zaman sinirlendiriyor. Bunun en son örneği Erdoğan’ın ABD seyahati öncesinde yaşandı.  

Erdoğan Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısında kendisine Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği tank-palet fabrikası ile ilgili soru soran FOX TV muhabirine tepki göstermiş ve FOX TV’yi "Murdoch sattı havası değişir dedik ama hiçbir şey değişmedi. Önce FOX'un yayın politikasını değiştirmesi lazım” sözleriyle eleştirmişti. 

FOX Tv muhabirleri Erdoğan’ı neden kızdırıyor

Peki FOX Tv muhabirleri Erdoğan’ı neden kızdırıyor, sorular bilinçli mi soruluyor, hangi sorunun sorulacağını kim karar veriyor? İşte bu soruların yanıtını FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk verdi. 

Doğan Şentürk: İsteseydin o soruyu sordurmazdın!

Gazeteci Mehmet Özışık’ın Youtube kanalına konuk olan Şentürk; ''Erdoğan’a sorulan sorular Erdoğan’ın basın danışmanları tarafından biliniyordu, isteseydin o soruyu sordurmazdın'’ diyerek tepki gösterdi. Bunu çok çirkin buluyorum diyen Şentürk; ''Türk basınının geldiği noktada bu durumu eleştiriyorum her gazeteci çıkar istediği soruyu sorar'’ eleştirisinde bulundu. Şentürk’ün açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı dönem dönem bizi siyasi platforma çekmeye çalışıyor

Sayın Cumhurbaşkanı dönem dönem bizi bir siyasi platforma çekmek ve bizi karşısında koymak, kendi mecrasını konsolide etme gibi bir taktiği var biz de buna düşmüyoruz çünkü biz bir siyasi parti değiliz. Biz gazeteciyiz. Bizi bir siyasi parti gibi karşısına alıp da hiçbir devlet adamı, muhalefet lideri, iktidar lideri yapamaz. 

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