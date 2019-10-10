Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nda bu silahlar kullanılıyor!

Suriye harekatı için tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Barış Pınarı Harekatı başladı. Bu harekat, öneminin yanı sıra yerli ve milli denilerek üretilen teçhizatlarımızın da görücüye çıkacağı bir harekat olacak. Peki Suriye'de hangi silahlar kullanılacak?