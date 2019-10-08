Ersun Yanal'dan yönetime rapor: 4 futbolcu kendine takım bulsun

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, kadroda düşünmediği 4 futbolcunun ara transfer döneminde gönderilmesi için sarı-lacivertli yönetime rapor sundu.

Spor Toto Süper Lig'de beklenmedik puan kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe'de sakat futbolcuların milli aradan sonra dönmesi beklenirken teknik direktör Ersun Yanal da takımdan gönderilecek oyuncuları belirlemeye başladı.

4 futbolcuyu gözden çıkardı

Buna göre Yanal’ın geçen sezonun devre arasında Yeni Malatya’dan transfer edilen Sadık Çiftpınar’ın yanı sıra TFF’ye gönderilen kadroda yer verilmeyen Mehmet Ekici, sağ bek Maurico Isla ve 10 numara Miha Zajc’ın biletini kestiği öğrenildi.

Ocak'ta takviye istiyor

Yönetimin dört futbolcudan kendilerine kulüp bulması için talimat verdiği belirtiliyor. Bu arada Ersun Yanal’ın devre arasında savunma ve kanatlara takviye de istediği ifade ediliyor.