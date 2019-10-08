Fehmi Koru'dan operasyon yazısı olay oldu sonraki sürprizler rahatsız etti

Fırat'ın doğusuna operasyona karşı çıkmayacağını söyleyen ABD, asker çekerken aynı saatlerde YPG'ye silah dolu 80 TIR'ı YPG'ye ulaştırdı. Bu durumu yorumlayan Fehmi Koru, İsrail devletinin nasıl kurulduğunu hatırlatarak, "Sonraki bölümlerde yer alabilecek sürprizler beni rahatsız etti" dedi.

Fırat'ın doğusuna operasyon an meselesi. Beyaz Saray dün sabah açıklama yaparak Türkiye'nin askeri harekatına karşı çıkmayacağını söyledi.

ABD askeri çekilirken, silah yüklü 80 TIR'ı YPG'ye ulaştırdılar

Amerikan askerlerinin sınırdan çekilmeye başladığına dair görüntüler ajanslara düştü. Yine aynı saatlerde Pentagon, Suriye’nin Simelka sınır kapısından silah yüklü 80 TIR'ı PYD/YPG militanlarına ulaştırdı.

Önceden yazılmış senaryo

Kafa karıştıran bu durumu yazar Fehmi Koru kendi köşesinde yorumladı ve Türkiye'yi kötü sürprizlerin beklediğini yazdı. "Washington’un galiba önceden yazılmış bir dizi senaryosu var." diyen Koru, ilk bölümün senaryosunu paylaştı:

"Kendisine gelen telefondan etkilenen Trump asker çekme kararını derhal uygulamaya koyuyor… Pentagon benzer bir karar yılbaşında alındığında Trump’a geri adım attırmıştı. (Dizi zaten o güne flash-back yapılarak başlıyor.) Bu defa sessiz kalıyor Pentagon, ama sessizce 80 TIR’ı daha sınırdan geçirerek takviye yapıyor… Bu arada Trump’ın ne kadar dostu-düşmanı varsa hepsi Türkiye’nin Suriye’ye girmesiyle sonuçlanacak asker çekme kararına sert açıklamalarla itiraz ediyorlar… AB, tek tek Avrupa ülkeleri, BM Türkiye’ye “Yapma, etme” açıklamaları gönderiyorlar… Dünya medyasında bütün gün hiç de hoş olmayan sıfatlar eşliğinde Türkiye konuşulup tartışılıyor…"

Daily Telegraph gazetesinden gazeteci James Barr’ın kaleme aldığı ‘A Line in the Sand’ (Kumda Çizgi) adlı Ortadoğu’nun İngilizler eliyle yeniden oluşturulduğu dönemi anlatan 454 sayfalık kitabın ilgili bölümünü aktaran yazar, İsrail'in nasıl kurulduğunu anlatan detaya yer verdi:

İngiltere Yahudilerin terör saldırılarına bilerek göz yumdu

“Teröristler Fransızlardan destek alıyor gibi. (..) Biz ‘çok gizli’ bazı kaynaklardan Fransız görevlilerin bölgede Hagana’ya gizlice silâh sattığını öğrendik; ayrıca Filistin’de huzursuzluk çıkarma niyetleriyle ilgili raporlara da ulaştık.”

Bilindiği gibi, Birinci Dünya Savaşı sırasında, İngiltere Fransa ile el ele vererek sonunda Osmanlı Devleti’nin tarihe karışmasını getirecek bir işbirliği ile Ortadoğu’yu birlikte yeniden dizayn etmişlerdi.

‘Sykes-Picot anlaşması’…

İngiliz ajanın raporunu yazdığı sırada (yıl 1945) Fransa Nazi işgali altındaydı ve İngiliz askerleri Fransa’nın işgalden kurtulması için Almanlar ile savaşıyordu…

“Biz” diyor Barr, “Fransa kurtulsun diye savaşır ve ölürken güya müttefikimiz olan Fransızlar İngiliz askerleri ve görevlilerini Filistin’de öldürsünler diye Yahudi teröristlere gizlice arka çıkıyorlardı.”

Bu kadar… Ne diyorsunuz?

Önemli olan sonuçtur

Geçmiş bugünleri anlamak için önemlidir: Dün Fransız İngiliz’e bunu yapar, İngiliz zaten istediği sonuca (Filistin’de İsrail devleti kurulmasına) yol açacağını bildiği için yapılana göz yumar.

Yukarıda alıntıladığım satırlar bunu anlatıyor. Tarih okuyanlar böyle ortamlarda ava giderken avlanma ihtimalinden rahatsızlık duyarlar.