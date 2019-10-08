Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov istifa etti! İşte yerine gelecek isim

Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov istifa etti. Azerbaycan parlamentosu, Başbakanlık için Ali Asadov'un adaylığına onay verdi.

Nevruz Memmedov'un neden istifa ettiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Nevruz Memmedov kimdir?

15 Mart 1947 doğumlu olan Nevruz Memmedov, Azerbaycan Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından İlham Aliyev zamanında görev yaptı. 21 Nisan 2018 tarihinden beri Azerbaycan başbakanı olarak görev yapmaktadır. Memmedov eğitimi Azerbaycan Diller Üniversitesinde tamamladı. Memmedov Yeni Azerbaycan Partisi'ne mensup.

Azerbaycan parlamentosu Başbakanlık görevi için Ali Asadov'un adaylığını onayladı.