Sırp Cumhuriyeti'nden Türk Akım doğalgaz boru hattı projesi açıklaması

BOSNA Hersek Federasyonu’nda yer alan Sırp Cumhuriyeti Enerji ve Madencilik Endüstrisi Bakanı Petar Dokic'ten Türk Akım doğalgaz projesi ile ilgili bomba açıklama geldi.

Sırp Cumhuriyeti Enerji ve Madencilik Endüstrisi Bakanı Petar Dokic yaptığı açıklamada "Sırp Cumhuriyeti projeye hazır. Belgrad ile Sırp Cumhuriyeti’ni birbirine bağlayan otoyolun yeri belirlenirken gerekli kararları aldık. Boru hattının güzergâhının otoyol boyunca olmasına karar verdik" dedi.

Büyük umut bağladığımız bir proje

Dokic, Türk Akım doğalgaz boru hattının Sırp Cumhuriyeti ile birleştirilmesi çalışmalarının gelecek yıl başlayacağını belirtti.

Boru hattının Sırp Cumhuriyeti’ne uzanacak kolunun Sırbistan’dan geleceğini belirten Dokic, “Projenin bizim için önemi büyük. Büyük umut bağladığımız bir proje” dedi.