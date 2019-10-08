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İran Türkiye'nin Suriye'de YPG'ye karşı başlatacağı harekata karşı çıktı

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye karşı yapmayı planlanladığı harekat için İran'dan şaşırtmayan bir açıklama geldi. İran Türkiye'nin Suriye'de daha önce gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi harekata karşı çıktı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Zarif, dün akşam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel askeri operasyonunu ele aldı.

Haberde, "Zarif, (görüşmede) askeri operasyona karşı olduğunu belirterek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı, terörle mücadele ile bu ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının gereğini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

'Adana Mutabakatı en iyi yol'

İran Dışişleri Bakanı Zarif, 21 yıl önce Türkiye ile Suriye arasında imzalanan Adana Mutabakatı'nın Türkiye'nin terörle ilgili endişelerini gidermek için en iyi yol olduğunu savundu.

Türkiye'nin Suriye'de milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı muhtemel askeri operasyonuna karşı çıkan Tahran yönetimi, yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği krizde Beşşar Esed rejimini ayakta tutabilmek için muhaliflere karşı Suriye'ye on binlerce milis ve asker göndermişti.

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