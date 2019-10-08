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Victor Valdes Barcelona'dan kovuldu

Uzun yıllar formasını giydiği Barcelona'ya antrenör olarak geri dönen Victor Valdes'in görevine son verildi.

Victor Valdes'in Barcelona'daki antrenörlük defteri kapandı. Katalan devi, 37 yaşındaki antrenörün görevine son verdi.

Altyapısında yetişip uzun yıllar formasını giydiği Barcelona'ya antrenör olarak geri dönen Victor Valdes, yalnızca 3 ay sonra işinden oldu. Valdes, Barcelona U19 takımını çalıştırıyordu.

Barcelona, Victor Valdes'in ayrılığını resmen duyururken İspanya basınında yer alan haberlerde, Valdes'in ayrılığıyla ilgili olarak eski takım arkadaşı Patrick Kluivert işaret edildi. Barcelona'da altyapının başında olan Patrick Kluivert'ın Victor Valdes'le birçok konuda görüş farklılığı yaşadığı belirtildi.

2002-2014 yılları arasında Barcelona A takımının kalesini koruyan Victor Valdes, yaşadığı ağır sakatlık  sonrasında eski formuna dönemedi. Valdes daha sonra Manchester United, Standard Liege ve Middlesbrough formaları da giydi ve 2017'de 35 yaşında futbolu bıraktı.

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