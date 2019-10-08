Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında son dakika açıklamalar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine Perişan edeceğim seni diyor, ilk tepki bizden geldi. Türkiye Cumhuriyeti devletini hiçbir güç tehdit edemez. Şu ana kadar AK Parti'den tık yok. Neden itiraz etmiyorlar?" diyerek tepki gösterdi.

CHP grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Trump bir bağırıyor dolar fırlıyor, susuyor dolar iniyor... Bu nasıl memleket? Bunun sorumlusu kim?" sorusunu yöneltti.

"Milletin enflasyon rakamlarına inanacağını sanıyorlar; çaya bile iki kez zam geldi." diyen Kılıçdaroğlu, "Ama enflasyonumuz yüzde 9.Ekonomi şaha kalkacak, Türkiye uçacak deniliyordu. Evet Türkiye uçuyor, yokuş aşağı! ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Zam üstüne zam geliyor"

-Esnaf kardeşim hayatından memnun mu? Esnaf kardeşlerime biraz sitem ediyorum kimse kusura bakmasın. Esnaf kardeşim "geçinemiyorum" diyor, "zam üstüne zam geliyor" diyor, "zarar ediyorum" diyor. Diyor da bunları yapan kim? Senin oy verdiğin siyasi partinin lideri yaptı. Sen onlara ders verdiğin gün bu sorunlar bitecektir.

"Göreceksiniz yandaşlar nasıl kaçacak..."

-Yönetimi bize teslim edin, göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor. İşsizlik nasıl bitiyor, her eve nasıl huzur geliyor, göreceksiniz yandaşlar nasıl kaçacak... Biz bunların hepsini yapacağız.

"Nasıl Türkiye Cumhuriyeti'ni arpalık haline getirdi"

-Devlette liyakat kalmadı, her şeye 1 kişi karar veriyor. esnafın, çiftçinin derdini dinleyen yok. Sarayda herkesin işi tamam, birden fazla maaş alıyorlar. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum; önümüzdeki hafta size Saray'ın nasıl Türkiye Cumhuriyeti'ni arpalık haline getirdiğinin raporunu açıklayacağım.

Kimlerin bir eli yağda bir eli balda açıklayacağım size 1 hafta sonra, göreceksiniz.

Erdoğan'a Donald Trump tepkisi

-Trump bir bağırıyor dolar fırlıyor, susuyor dolar iniyor... Bu nasıl memleket? Bunun sorumlusu kim? Bu tarihi bir soru. Bunun sorumlusu tek adam! Eğer tek başına yönetiyorsan bütün sorunların kaynağı sensin kardeşim. Perişan edeceğim seni diyor, ilk tepki bizden geldi. 17 yılda 420 milyar dolar borç aldılar. Trump o nedenle bu kadar rahat konuşuyor, tehdit ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti devletini hiçbir güç tehdit edemez. Şu ana kadar AK Parti'den tık yok. Neden itiraz etmiyorlar?

AK Partili kardeşlerimin bunu hafızalarının bir yerinde tutmaları lazım. Bu memleket sıradan bir memleket değildir. Eğer tehdit ediliyorsan tepki göstereceksin, tepki gösteremiyorsan çekileceksin. Yönetemiyorsan çekileceksin.

"Ama enflasyonumuz yüzde 9."

-Ekonomi faizcilere, tefecilere teslim edilmiş durumda. Bütün sorunların kaynağı ülkeyi tek başına yöneten tek adamdır. Yerel seçimlerde yaptığımızın aynısını yapacağız. Demokratik yollarla beyefendiyi göndereceğiz.

Milletin enflasyon rakamlarına inanacağını sanıyorlar; çaya bile iki kez zam geldi ama enflasyonumuz yüzde 9.

Düne kadar vergiyi tabana yayacağız diyorlardı. Şimdi zammı tabana yaydılar. Zamlar toplumun tüm kesimlerini vuruyor. Zam yapılıyor da bu paralar nereye gidiyor? Fabrika mı yapılıyor?

"Evet Türkiye uçuyor, yokuş aşağı!"

-Ekonomi şaha kalkacak, Türkiye uçacak deniliyordu. Evet Türkiye uçuyor, yokuş aşağı! Saray şaha kalktı. 82 milyonun nefesi kokuyor ya açlıktan. Gidip mutfaklara bakın, yangın var. Bir kişi nasıl iş bulacak diye çalıştılar mı, emek harcadılar mı? Bunların hiçbiri yok. Paralar yandaşa gidiyor, yandaşlar için Türkiye Varlık Fonu'nu kurdular