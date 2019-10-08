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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu operasyon öncesi bu fotoğrafı paylaştı

Demirören Haber Ajansı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen harekât öncesi, sosyal medya hesabından askeri üniformalı fotoğrafını paylaşarak Mehmetçiğe moral verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Instagram hesabından, Fırat'ın doğusunda yapılması beklenen ve tüm hazırlıkların sürdüğü hareket öncesi dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, askeri üniforma ile çekilen fotoğrafını, "Ecdadımızın heybeti ma'rûf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır" notuyla paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabından ilk kez paylaştığı askeri üniformalı fotoğrafı Mehmetçiğe moral kaynağı oldu.

Fotoğraf, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Ecdadımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!🇹🇷 #TSK #PÖH #JÖH

Mevlüt Çavuşoğlu (@mevlutcavusoglu)'in paylaştığı bir gönderi ()

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