Barış Pınarı Operasyonu nedir Suriye operasyonu neler oluyor son haber

Türkiye'nin gözü kulağı Suriye'de yapılan Barış Pınarı Operasyonu'nda. Fırat'ın doğusunda birçok bölgeye düzenlenen Barış Pınarı harekatı hakkında merak edilenler ve son haberler haberimizde. Peki Barış Pınarı Operasyonu nedir, Fırat'ın doğusu neresidir?

Türkiye nefesini tuttu Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Operasyonu'ndan gelecek haberlere çevrildi. Peki Fırat'ın doğusu neresi, operasyon nereye yapılacak ve Barış Pınarı Operasyonunda neler oluyo son durum ne detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleşen 29.İstişare ve Değerlendirme toplantısında sınır ötesi operasyon başlatılacağına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan konuşmada ''Barış Pınarları'' ifadesine yer vermesiyle beraber Suriye operasyonunun ne zaman yapılacağı yakın mercek altına alınmaya başlandı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından çıkan yoruma dayanarak sadece tek bir noktadan değil de birden fazla noktada yürütülmesi beklenen Barış Pınarı harekatı nedir?

Fırat'ın doğusunda birden çok noktada gerçekleştirilmesi planlanan Suriye operasyonu bölgeye düzenlenmeye başladı. İşte, tüm Türkiye'nin gözü kulağının çevrildiği Barış Pınarı harekatına ilişkin en son gelişmeler!



BARIŞ PINARI HAREKATI NEDİR: Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan AK Parti kampında kamuoyunu yakından ilgilendirecek açıklamalara imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye operasyonuna yönelik gerekli tüm hazırlıkların yerine getirildiğinin müjdesini verdi. Öte yandan tam teçhizatlı yürütülecek operasyonu Barış Pınarları şeklinde nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu harekatın gerek havadan gerekse karadan gerçekleştirileceğine dair sinyaller verdi.

SURİYE OPERASYONU BAŞLADI: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 29.İstişare ve Değerlendirme toplantısında verilen ifadeler doğrultusunda; "Söz bitti. Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz" Barış Pınarı harekatının başlayacağını aktarmıştı.

Tüm bunların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Barış Pınarları'' nitelemesini çoğul bir biçimde ifade etmesi de, yürütülecek operasyonun yalnızca tek noktada olmayıp daha çok noktada yapılacağına işaret olarak yorumlandı.

SURİYE OPERASYONU İLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ...

Türk askeri birliklerinin sınırları geçerek zırhlı araçlarla beraber Cerablus'tan Münbiç’e doğru ilerlemeye başladığının bilgisine ulaşıldı. Suriye’nin kuzey tarafında askeri hareketlilik meydana gelirken,Türk Hava Kuvvetleri’nin ise Irak-Suriye sınırında devriye-keşif ve gözetleme uçuşlarını sıklaştırdığı öğrenildi. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri ekibi tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi gerçekleştirilirken; hem de komandolar hem de araçlar, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye olması açısından gönderildi.