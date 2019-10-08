Yusuf Günay'dan Fatih Terim iddiasına yanıt

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fatih Terim ile arasında geçtiği iddia edilen "Divan Kavgası" haberlerine açıklık getirdi.

İddiaya göre; Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, TT Stadı'nda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un sahibi olduğu Divan'dan hizmet alınmasına kızarak, "O adam bana neler diyor, siz hâlâ statta Divan’dan yemek hizmeti alıyorsunuz. Çok yüksekse parasını ben vereyim" diyerek Günay'a çıkıştı.

Yusuf Günay konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Son dönemlerde çeşitli mecralarda yapılan asılsız haberlerle hakkımda başlatılan karalama kampanyası karşısında bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Yaptığı yalan ve uydurma haberlerle Camiamız içine nifak tohumu ekmek isteyen bir muhabirin çalıştığı gazete ile ilişiğinin kesilmesinde, haberin tekzip edilmesini rica etmekten başka herhangi bir etkim olmamasına rağmen, mağduriyet algısı oluşturulmak suretiyle hakkımda yazılı ve görsel medyada yine tamamen hayal ürünü ve asılsız haberler yaptırılmaktadır. Şahsımı küçük düşürmeye yönelik bu iddialar aynı zamanda iftira niteliği de taşımaktadır. Önemli olan gerçek değil, oluşturulan algıdır düşüncesiyle hareket eden bu kişiler televizyon kanallarında avazı çıktığı kadar bağırarak konuşulunca haklı olunduğunu sanmaktadırlar.

Diğer taraftan, Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’le önce Malatyaspor, ardından Kayserispor deplasmanı sonrası dönüş uçağında geçtiği iddia edilen konuşmalar da bu karalama kampanyasının bir parçasıdır. Galatasaray takım uçağında iki kişi arasında yapıldığı ileri sürülen bu konuşmayı ve diğer asılsız iddiaları tarafları kamuoyunca bilinen kişilerin servis etmesi de ayrıca manidardır.