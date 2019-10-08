HABER /  YEREL

Şule Çet'in psikolojik durumu hakkında rapor hazırlanacak

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) psikolojisinin incelenmesi için Hacettepe ve Gazi üniversitelerinden bilirkişi heyeti talep edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan tedavi kayıtları incelenerek Çet'in psikolojik durumu hakkında rapor hazırlanacak.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili, Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanıyor.

'Dudak okuma' yöntemiyle çözülecek

16 Ekim'de görülecek duruşma öncesinde, dudak okuma uzmanının olay gecesine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hazırlayacağı rapor ile Jandarma Kriminal'in Şule Çet ve ev arkadaşı Lilia Thorine'e ait cep telefonları üzerinde yaptığı incelemeye dair raporun tamamlanarak mahkemeye gönderilmesi bekleniyor. Özellikle Hacettepe Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra İstanbul'daki bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya başladığı öğrenilen dudak okuma uzmanının hazırlayacağı rapor davaya ışık tutacak. Aylar süren arayışın ardından bulunan dudak okuma uzmanı, sanıkların olay gecesi asansör önünde yaptığı konuşmaları güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerinden 'dudak okuma' yöntemiyle çözecek.

Psikolojik durumu incelenecek

Dava dosyasına ayrıca Şule Çet'in psikolojik durumu ile ilgili uzman görüşlerini içeren bilirkişi raporu da girecek. Mahkeme, sanık avukatlarının talebi üzerine Hacettepe ve Gazi üniversitelerinden bilirkişi heyeti görevlendirmelerini istedi. Psikiyatri hekimlerinden oluşan 3'er kişilik bilirkişi heyetleri, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan tedavi kayıtlarını inceleyerek Çet'in psikolojik durumu hakkında rapor hazırlayacak. Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, sağlık kayıtları arasında psikolojik içerikli sadece tek bir kayıt bulunduğunu, o kaydın da 2016 yılında Adana Yüreğir'deki ayaktan tedaviye ilişkin olduğunu söyledi. Çet'in Gazi Üniversitesi öğrencisi olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Gazi Üniversitesi, Şule'nin okuduğu okul olduğu için bilirkişilik yapması uygun olmaz ve süreci uzatacaktır" dedi.

 

 

İlgili Haberler
İstanbul'da deprem sonrası 5 ilçede 9 okul binası için boşaltma kararı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cüneyt Arkın'dan Donald Trump'a sert tepki: Sen bizi ne sandın lan! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu operasyon öncesi bu fotoğrafı paylaştı
Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrılıyor mu? Akıllara 2013-2014 sezonu geldi
Ağaçta asılı bulunmuştu polis gerçeği ortaya çıkardı
Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında son dakika açıklamalar yaptı
İran Türkiye'nin Suriye'de YPG'ye karşı başlatacağı harekata karşı çıktı
İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası: Yaralılar var
ÖNCEKİ HABERLER
Riera: Fatih Terim'in en iyisini yapacağına inanıyorum
Naim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyalarına suç duyurusu
Barış Pınarı Operasyonu nedir Suriye operasyonu neler oluyor son haber
Torino Steven Nzonzi'nin peşinde
Suriye operasyonu son durum Fırat'ın doğusu neresi harita
28 Ekim yarım gün mü 2019 okullar tatil mi?
Yorumlar 1 yorum