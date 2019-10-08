Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın deliye döndü 'Sen bizi ne sandın lan!' diyerek tepki gösterdi

Sen bizi ne sandın lan: Cüneyt Arkın, "Eyy Amerika, sen bizi ne sandın lan!" diyerek giriş yaptığı paylaşıma şu sözlerle devam etti:

- "Senin patronu olduğun o dünyanın en güçlü devletlerini ayağında çarık bile yokken, bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu?"