Cüneyt Arkın'dan Donald Trump'a sert tepki: Sen bizi ne sandın lan!

Trump'ın önceki gün yaptığı "Eğer Türkiye eşsiz bilgeliğim içinde sınırları aşma olarak değerlendireceğim bir şey yaparsa, daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisi mahvedip yok edeceğim." paylaşımı, geniş yankı uyandırdı. ABD Başkanı'nın yaptığı bu paylaşım, kısa sürede Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturdu. Siyasetten Trump'a tepkiler büyürken, ünlü isimler de küstah tehdit karşısında sessiz kalmadı. Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın da sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Trump'a sert bir yanıt verdi.

Sen bizi ne sandın lan: Cüneyt Arkın, "Eyy Amerika, sen bizi ne sandın lan!" diyerek giriş yaptığı paylaşıma şu sözlerle devam etti:

- "Senin patronu olduğun o dünyanın en güçlü devletlerini ayağında çarık bile yokken, bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu?"

Ayrım yapmadan katleden Amerika: - "Unutmazsın. Sen bu ayıpla yaşıyorsun. Ey Amerika, sen vatanlarını zapteden, topraklarını ele geçiren zenginliklerini yağmalayan, yaşlı, genç, kadın demeden katleden Amerika, sen bizi o zenciler mi sandın?"

Halkları inim inim inlettin: "Ey Amerika, dünyanın patronu olma vehbiyle nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin. O zavallı halkları inim inim inlettin, köleleştirdin."

Demokrasi düşmanı: - "Ey Amerika, sen demokrasi düşmanısın. Nerede bir faşist dikta rejimi varsa, sen onun koruyucususun."

Türk halkı kölelikten nefret eder: - "Ey Amerika, Türk halkının karakteri bağımsızlıktır diş geçiremezsin. Türk halkı kölelikten nefret eder."