Donald Trump'tan Türkiye'yle ilgili son dakika açıklaması!

Dünkü Türkiye'ye tehdit açıklamasının ardından Trump bugün de Twitter'dan yeni bir açıklama daha yaptı. Trump Cumhurbaşkanın Erdoğan'ı ABD'ye davet etti ve ''Türkiye İdlib'de pek çok canı kurtarmama yardım etti'' açıklamasında bulundu. İşte Trump'ın o açıklaması:

Erdoğan 13 Kasım'da Washington'da konuğum olacak

''Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. Türkiye İdlib'de pek çok canı kurtarmama yardım etti. Türkiye NATO'nun önemli bir üyesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da Washington'da konuğum olacak''

.....good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS

So many people conveniently forget that Turkey is a big trading partner of the United States, in fact they make the structural steel frame for our F-35 Fighter Jet. They have also been good to deal with, helping me to save many lives at Idlib Province, and returning, in very.....