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Donald Trump'tan Türkiye'yle ilgili son dakika açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Türkiye'yle ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Dünkü Türkiye'ye tehdit açıklamasının ardından Trump bugün de Twitter'dan yeni bir açıklama daha yaptı. Trump Cumhurbaşkanın Erdoğan'ı ABD'ye davet etti ve ''Türkiye İdlib'de pek çok canı kurtarmama yardım etti'' açıklamasında bulundu. İşte Trump'ın o açıklaması:

Erdoğan 13 Kasım'da Washington'da konuğum olacak

''Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. Türkiye İdlib'de pek çok canı kurtarmama yardım etti. Türkiye NATO'nun önemli bir üyesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da Washington'da konuğum olacak''

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