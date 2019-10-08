Özel birlikler intikal ettirildi! Harekat öncesi Suriye sınırında hareketli dakikalar

8 yılı aşkın süredir Suriye'deki iç savaşın neden olduğu otorite boşluğunu fırsat bilip kendine kanton bölge oluşturma gayreti içine giren terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG tehdidini ortadan kaldırmak için TSK tarafından başlatılacak harekat için artık geri sayıma geçildi. Dün yaşanan gelişmeler sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi ve Özel Kuvvetler Akçakale intikal ettirildi.