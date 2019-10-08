Özel birlikler intikal ettirildi! Harekat öncesi Suriye sınırında hareketli dakikalar
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'yi temizlemek için başlatacağı harekat artık an meselesi. Bu doğrultuda harekat öncesi Suriye sınırında hareketli dakikalar yaşanmaya başladı.
8 yılı aşkın süredir Suriye'deki iç savaşın neden olduğu otorite boşluğunu fırsat bilip kendine kanton bölge oluşturma gayreti içine giren terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG tehdidini ortadan kaldırmak için TSK tarafından başlatılacak harekat için artık geri sayıma geçildi. Dün yaşanan gelişmeler sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi ve Özel Kuvvetler Akçakale intikal ettirildi.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan ve askeri personel taşıyan 4 otobüslük konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Bunun yanı sıra Çeşitli birliklerden takviye amaçlı Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 50 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldi.
Konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.