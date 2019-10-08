Kadıköy-Karaköy vapurunda kadınların gözü önünde mastürbasyon yaptı Flaş gelişme
İSTANBUL'da Karaköy-Kadıköy seferini yapan vapurdaki sapık, kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı. Talihsiz kadının o iğrenç anları telefon kamerasına kaydetmesi sonrası harekete geçen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
İstanbul Karaköy- Kadıköy vapurunda dün akşam iğrenç bir olay yaşandı. Sapık adam kadınlara bakarak vapurun içinde açık açık mastürbasyon yaptı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden kadın ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
"Tanıyan çıkarsa diye buraya bırakıyorum"
Kadın vapurda uğradığı tacizi şu ifadelerle sosyal medyada paylaştı: Bu şahıs Karaköy-Kadıköy vapurunda bize bakarak bu iğrenç hareketi yaptı ve sonrasında montunu gemi tuvaletinde bırakarak gemiden çıkanlara bakmamıza rağmen kaçtı. Tanıyan çıkarsa diye buraya bırakıyorum. Ceza alması için de elimizden geleni yapacağız.
O sapık yakalandı
Musa Kesler'in haberine göre vapurdaki sapık 31 yaşındaki Rıza E., Kadıköy Emniyet Müdürlüğü ve Çayırova ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yakalandı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte sapık adama tepkiler çığ gibi büyüdü.