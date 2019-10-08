Kadıköy-Karaköy vapurunda kadınların gözü önünde mastürbasyon yaptı Flaş gelişme

"Tanıyan çıkarsa diye buraya bırakıyorum"

Kadın vapurda uğradığı tacizi şu ifadelerle sosyal medyada paylaştı: Bu şahıs Karaköy-Kadıköy vapurunda bize bakarak bu iğrenç hareketi yaptı ve sonrasında montunu gemi tuvaletinde bırakarak gemiden çıkanlara bakmamıza rağmen kaçtı. Tanıyan çıkarsa diye buraya bırakıyorum. Ceza alması için de elimizden geleni yapacağız.