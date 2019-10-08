YPG'ye bir şok daha! ABD'den sonra harekete geçtiler! O ülke de Suriye'den çekiliyor

Dün flaş bir şekilde Suriye sınırından askeri birliklerini çekerek Türkiye'nin operasyonuna karışmayacağını açıklayan ABD yönetiminin ardından İngiliz basını, ülkenin özel kuvvetlerinin Suriye'den çekileceğini duyurdu.
Türkiye’nin, Fırat’ın doğusunda kalan bölgedeki terör unsurlarını temizlemek ve bölgeyi güvenli hale getirmek için Suriye’ye gerçekleştireceği operasyon an meselesi.
ABD'den sonra İngilizler de çekiliyor
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapmayı planladığı operasyonu duyurmasının ardından, bölgede YPG’ye destek için bulunan birliklerini geri çekmeye başladığını açıklayan ABD’ye, şimdi de İngilizler katıldı.
The Times’ın duyurduğu haberde, Amerikan kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi halinde, aktif görev için orada bulunan yüzlerce özel İngiliz kuvvetinin de bölgeyi terk etmeye başlayacağı belirtildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Özel birlikler intikal ettirildi! Harekat öncesi Suriye sınırında hareketli dakikalar