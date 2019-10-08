Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, birkaç gündür gerek sosyal medyada gerekse spor kanallarında dolaşan Fatih Terim ile aralarında sorun olduğu iddialarını yalanladı.

Mustafa Cengiz, "Bir bardak suda nasıl fırtına kopartıldığını, belli şer cephelerinin, nasıl saldırdığını, gerek yönetimimize gerek hocamıza şaşkınlıkla izledik.. .Buradan size ekmek çıkmaz" diyerek, Fatih Terim ile ilgili haklarında çıkan iddiaları net bir şekilde yalanlamış oldu.

Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Mustafa Cengiz, ayrıca Fatih Terim'in dünya çapında bir isim olduğunu ve onun değerini bildiklerini belirtti.

Ölümüne mücadele eden Galatasaray diliyoruz

Mustafa Cengiz, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Onun değerinin futbolcular tarafından da kavranarak sahada ölümüne mücadele eden bir Galatasaray olmasını diliyoruz. Bir bardak suda nasıl fırtına kopartıldığını, belli şer cephelerinin, nasıl saldırdığını, gerek yönetimimize gerek hocamıza şaşkınlıkla izledik... Buradan size ekmek çıkmaz"