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Reuters: Türkiye Irak-Suriye sınırındaki ikmal hatlarını vurdu

Reuters'a göre, Suriye’nin kuzeyine yönelik sınır ötesi harekat başlatmaya hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ile Suriye arasında lojistik destek için kullanılan geçiş noktalarını vurarak kullanılmaz hale getirdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı dün Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlenecek operasyon için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtmişti.

Reuters’a bilgi veren iki güvenlik yetkilisinden biri, PKK’nın kullandığı geçiş noktalarına atıfta bulunarak, “Irak tarafından Suriye geçiş, lojistik destek imkanı ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Tamamen (sınır ötesi operasyona) hazırlık ve altyapı çalışmasıydı” dedi.

Aynı yetkili, “Böylece Suriye’ye transit ve mühimmat dahil lojistik destek hattı kapatıldı” dedi.

Müdahalede ne kadar zarar oluştuğu veya ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda bilgi bulunmuyor.

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