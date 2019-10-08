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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Lavrov ile Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, tarafların Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma özellikle dikkat çektiği ve Suriye meselesinin çözümünü detaylı şekilde müzakere ettiği belirtildi.

Balkanlar’daki durumun da ele alındığı görüşmede her iki bakanın bütün alanlarda Türk-Rus iş birliğini daha da güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla yoğun diyaloğu sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.

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