HABER /  SPOR

Yukatel Denizlispor'da Yücel İldiz ile yollar ayrıldı

Anadolu Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının durumunun yönetim kurulunca değerlendirildiği belirtilerek, "Teknik direktörümüz Yücel İldiz'in sözleşmesinin tek taraflı fesih edilmesine karar verilmiştir. Sayın İldiz'e kulübümüze yaptığı katkılardan ötürü teşekkür eder, profesyonel hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yücel İldiz de AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyeleriyle bugün bir araya gelip, yolları ayırma kararı aldıklarını, gerekli açıklamaları daha sonra yapacağını kaydetti.

Denizlispor, 15 Ekim 2018'de göreve getirilen teknik direktör İldiz yönetiminde Süper Lig'e çıkmış ve bu sezon geride kalan 7 karşılaşmada 8 puan almıştı.

İlgili Haberler
Candaş Tolga Işık 'Kırmızı Çizgi Fitbol'da bombayı patlattı: Artık kasa kolaylığı bitti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Survivor'ın yıldızı Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ'ın düğününe ünlüler akın etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'de istifa şoku! Eski Bakan Nihat Ergün de istifa etti
YPG'ye bir şok daha! ABD'den sonra harekete geçtiler! O ülke de Suriye'den çekiliyor
Üsküdar’da lüks sitede vurulan kişi eski milletvekilinin oğlu çıktı
Rusya ve Türkiye için yeni dönem! Ticarette yerli para birimi kullanılacak
Donald Trump'tan Türkiye'yle ilgili son dakika açıklaması!
İstanbul'da deprem sonrası 5 ilçede 6 okul binası için boşaltma kararı
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Lavrov ile Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü
Ergenekon kumpası davasında Haşıloğlu ve Dalkuş'a kırmızı bülten
Reuters: Türkiye Irak-Suriye sınırındaki ikmal hatlarını vurdu
Meltem Miraloğlu ilk eşi kimdir 2. eşi 80 yaşında ABD'li
Hayat Devam Ediyor Meltem Miraloğlu evlendi ikinci eşi 80 yaşında kimdir?
Türk askeri Suriye'de hangi silahları kullanacak? İşte göz kamaştıran teçhizatlar
Yorumlar