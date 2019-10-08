Survivor'ın yıldızı Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ'ın düğününe ünlüler akın etti

Beşiktaş için uzun yıllar top koşturmanın ardından TV8 ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen Survivor yarışmasının fenomen ismi haline gelen Ahmet Dursun, sevgilisi Asena Demirbağ ile Eylül ayında Paris'te dünyaevine girmişti. Dursun, dün de yakın dostlarıyla beraber bir düğün kutlaması yaptı.