İran: Suudi Arabistan siyasi çözümü tercih ederse görüşme olabilir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın Suudi Arabistan ile masaya oturmak istediği sinyalini verdi. Zarif, 'eğer insanları öldürmeyi bırakırlarsa' ülkesinin bölgesel sorunları tartışmak üzere Suudi Arabistan'la görüşmek için hazır olduğu sinyalini verdi. Suudi Aramco tesislerinin vurulması sonrası başlayan ABD-İran-Suudi Arabistan gerilimi devam ediyor.

İran Meclisi Haber Ajansına (ICANA) konuşan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, İran'la görüşmek için Irak ve Pakistan'dan ara bulucu olmalarını istediği' yönündeki soruya, "İran'la görüşmeye ilgi gösteren Suudlular, bölge sorunlarını kan dökerek değil de masada çözmeye çaba gösterirlerse İran'ı yanlarında bulacaklardır" şeklinde cevap verdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Basra Körfezi ülkeleri arasında diyalog ortamı oluşturmayı hedefleyen 'Hürmüz Barışı Projesi' teklifini de hatırlatan Zarif, ülkesinin bölge ülkeleriyle iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.

Tahran-Riyad arasındaki 'görüşme' krizi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, daha önce yaptığı bir açıklamada İran'la sorunların çözümünde siyasi ve barışçıl yolların, askeri yoldan daha iyi olduğunu belirtmişti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna geçen aylarda konuşan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "Biz, Bin Selman'ın Tahran'la ihtilafları diyalog yoluyla çözme isteğini içeren açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. İran'ın kapıları açıktır" ifadelerini kullanmıştı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de bir basın toplantısında Suudi Arabistan'ın tavırlarında samimiyetle değişiklik yapması durumunda görüşme talebini memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirmişti.

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, İran makamlarının söz konusu açıklamaları sonrası sosyal medya hesabı üzerinden Tahran yönetimini ağır sözlerle eleştirmişti.

Cubeyr, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Teröre destek vermeyi, kaos, yıkım politikalarına ve Arap ülkelerinin iç işlerine müdahaleyi durdurun. Kitle imha silahları ve balistik füze programlarının geliştirilmesini durdurun. Normal bir devlet gibi davranın, terörü destekleyen isyancı bir devlet gibi değil. Suudi Arabistan İran'la Yemen hakkında konuşmamıştır, konuşmayacaktır da. Yemen, tüm kesimleriyle Yemenlilerin işidir. Yemen krizinin sebebi, İran'ın rolüdür. İran'daki rejimin Yemen'de istediği en son şey barış ve sükunettir."

Uluslararası medyada yer alan haberlerde, Irak'ın da İran ve Suudi Arabistan arasında ara buluculuk için çaba sarf ettiği belirtiliyor. Pakistan Başbakanı İmran Han, eylül ayında BM 74. Genel Kurul toplantıları için geldiği New York'ta hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman’ın kendisinden İran’la sorunları çözmek için ara buluculuk yapmasını istediklerini söylemişti.