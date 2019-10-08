HABER /  DÜNYA

Katılamadığı etkinliğe maketini gönderdi

MEKSİKA ’da davetli olduğu resmi bir etkinliğe katılamayan Belediye Başkanı Moises Aguilar Torres, kendisini temsil etmesi için karton maketini gönderdi.

Güney Meksika’daki Chiapas eyaletinde bulunan Pichucalco’nun Belediye Başkanı Moises Aguilar Torres, geçen cuma günü bir sağlık merkezi etkinliğine katılamayınca yerine gerçek boyutlu bir karton maketini gönderdi.

Maket, günlük kıyafetleri içindeki Torres’i bir de sağ yumruğu havada gösteriyordu.Torres’i görmek isteyen katılımcılar da maketle idare etmek durumunda kaldı. Politikaya atılmadan önce hemşire olarak çalışan Torres ile tanışma hayalleri suya düşen katılımcılar, sosyal medya aracılığıyla tepkilerini gösterdi.

"Hizmet etmek onun sözü"
Torres’in yardımcısı Jose Alejandro Bustamante Maza ise etkinliğin başarısını vurgulayarak tepkileri yatıştırmaya çalıştı. Maza, “Belediye başkanımız sağlık sektöründe vatandaşların yararına olan kararları işte böyle alıyor, çünkü hizmet etmek onun sözü” dedi. Bunun yanında bazı katılımcılar ayak uydurmayı tercih etti, belediye başkanının maketiyle fotoğraf çektirdiler. Fotoğraflar, şehrin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Moises Aguilar Torres, 2018 yılında belediye başkanı olarak seçilmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek
Türkiye'den İtalya'ya Abdullah Öcalan tepkisi
Candaş Tolga Işık 'Kırmızı Çizgi Fitbol'da bombayı patlattı: Artık kasa kolaylığı bitti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Al Jazeera Televizyonu'na kritik açıklamalar
AK Parti'de istifa şoku! Eski Bakan Nihat Ergün de istifa etti
YPG'ye bir şok daha! ABD'den sonra harekete geçtiler! O ülke de Suriye'den çekiliyor
ÖNCEKİ HABERLER
MSB'den Fırat'ın doğusuyla ilgili net mesaj
Seferberlik emri şartları hasta olan ya da askerlik yapan gider mi?
İran: Suudi Arabistan siyasi çözümü tercih ederse görüşme olabilir
Mehmet Haberal'dan Yiğit Bulut'a cevap Bahçeli twitleri olay olmuştu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Fatih Terim açıklaması
Enis Arıkan reklam filminden bakın ne kadar kazandı annesiyle beraber oynadı
Yorumlar