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MSB'den Fırat'ın doğusuyla ilgili net mesaj

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili bir açıklama daha geldi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek Koalisyon ve NATO ülkesi ordusudur. DEAŞ’ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir." denildi.

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