Enginyurt önce küfür etti sonra özür diledi!

Fırat'ın doğusuna yapılacak askeri operasyon için attığı tweeti gelen bir yorum MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'u kızdırdı. Enginyurt, takipçisinin sözlerine açıklık getirmesi üzerine önce tweetini sildi ardından da özür diledi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Fırat'ın doğusuna yönelik askeri operasyonu eleştirenlere yönelik tweetine gelen yoruma tepki gösterdi. Enginyurt önce takipçisine küfür etti ardından da yapılan yorumu yanlış değerlendirdiğini söyleyerek özür diledi.

Cemal Enginyurt, TSK'nın Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonuyla ilgili eleştirilere twitter'dan cevap verdi. Operasyonla ilgili "Memleket evlatları boş yere ölecek diyen her kim varsa, şerefsiz vatan haini korkaktır" diyen Enginyurt, Çanakkale Sakarya ve Dumlupınar dün ne ise bugün Fırat'ın doğusunun da o olduğunu söyledi.

Enginyurt'tan o sözlere küfürlü cevap

Enginyurt'un bu sözlerine bir takipçisi "Nedense çoğunuzun evladı katılmıyor. Şemdinli'den selamlar sayın vekilim" sözleriyle cevap verdi. Yapılan yoruma tepki gösteren Enginyurt, takipçisine galiz sözlerle yüklendi.

Özür diledi

Bu paylaşımdan dakikalar sonra Soner Köse'nin kendisini aradığını ve hakaret kastı olmadığını söyleyen Enginyurt, paylaşımı silerek özür diledi.